Кому і на скільки підняли пенсії з 1 грудня: з'явилася інфографіка

В Україні з 1 грудня 2020 року відбулося чергове підвищення пенсій і соціальних виплат на тлі підвищення прожиткового мінімуму. Сума виплат змінилася, в тому числі для непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, осіб з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів внаслідок війни та учасників бойових дій, а також ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів та деяких інших соціальних груп. Про це повідомляється в Міністерстві соціальної політики України у Facebook.

Підвищення виплат було передбачено законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Так, згідно із законом, мінімальна пенсія збільшиться з 1712 до 1769 гривень (на 57 грн), а максимальна — з 17120 до 17690 гривень.

Також були підвищені пенсії членам сімей загиблих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки донорам.

Міністерство соціальної політики України оприлюднило інфографіку, на якій детально зображено, як зріс мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

Як зросли пенсії в Україні на 1 грудня 2020 (інфографіка: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, на початку серпня в українському уряді анонсували проведення індексації пенсій для всіх пенсіонерів.

Також РБК-Україна повідомляло, що відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.