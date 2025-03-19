Розкрито місцезнаходження найдовшого будинку у світі. Він - в Україні!

Ви знали, що найдовший житловий будинок у світі знаходиться не десь за океаном, а саме в Україні? Розповідаємо таємницю його розташування та вражаючі характеристики, які вас точно здивують.

Більше неймовірних і цікавих фактів про це архітектурне диво - в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Найдовший будинок світу - у Луцьку

Луцьк гордиться своїм унікальним архітектурним об'єктом - найдовшим будинком світу, який здивує навіть найвибагливіших архітекторів. Ця грандіозна споруда, що отримала назву "будинок-вулик" або "велика китайська стіна", стала справжньою окрасою міста.

Збудований протягом 11 років, він об'єднує 38 будинків різної висоти, що утворюють лабіринт завдовжки майже 3 км. Архітектурний ансамбль нагадує бджолині стільники і є одним з найбільших житлових комплексів в світі.

Його будівництво розпочалося в 1970-х роках за проєктом архітектора Василя Маловиці та завершилось лише в 1980-х. Це був справжній інноваційний крок для того часу, оскільки структура цього будинку значно відрізняється від звичних для радянської архітектури.

Довжина будинка-вулика у Луцьку - майже 3 кілометри (фото: Wikimapia.org)

Унікальність архітектури та складність конструкції

Найдовший будинок світу розташований на двох проспектах Луцька - Соборності та Молоді. Загальна довжина комплексу складає 2775 м, що робить його найдовшою житловою спорудою на планеті, поступаючись лише Великій китайській стіні. Будинок складається з 156 під'їздів і понад 3000 квартир, у яких проживає близько 10 тисяч людей.

Архітектурно будівля побудована у вигляді бджолиних стільників, що складаються з п’ятиповерхових та дев’ятиповерхових секцій. Між будинками з’єднуються арки, що утворюють величезний лабіринт.

Така структура дозволяє мешканцям відчувати себе частиною великої спільноти, але водночас зберігати свою приватність, оскільки кожен будинок має окрему адресу.

Життя у "будинку-лабіринті" та його культурна значущість

Мешканці цього величезного комплексу зізнаються, що знайти свій шлях вдома після заселення було нелегко. Багато хто з них навіть викликав таксі, щоб дістатися до потрібного під'їзду, адже внутрішні двори та проходи дуже схожі один на одного.

Однак, незважаючи на труднощі з орієнтацією, перевагою цього комплексу є затишні внутрішні дворики, що дають можливість відпочити від міського шуму. Місцеві жителі жартують, що їхній будинок нагадує "велику китайську стіну", адже його величезні масштаби і лабіринтова структура створюють відчуття міцності та непохитності.

Унікальність цього будинку та його культурна значущість привертає все більше уваги туристів. Архітектурний ансамбль уже планують додати до туристичних путівників, щоб люди з різних куточків світу могли побачити це архітектурне чудо.

Будинок у Луцьку вже став важливою частиною міської культури, привертаючи увагу як архітекторів, так і простих відвідувачів, які хочуть насолодитися не лише його величчю, але й атмосферою затишку та спільноти, що в ньому панує.

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