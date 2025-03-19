Раскрыто местонахождение самого длинного дома в мире. Он - в Украине!

Вы знали, что самый длинный жилой дом в мире находится не где-то за океаном, а именно в Украине? Рассказываем тайну его расположения и впечатляющие характеристики, которые вас точно удивят.

Больше невероятных и любопытных фактов об этом архитектурном чуде - в материале РБК-Украина (проект Styler).

Самый длинный дом мира - в Луцке

Луцк гордится своим уникальным архитектурным объектом - самым длинным домом мира, который удивит даже самых требовательных архитекторов. Это грандиозное сооружение, получившее название "дом-улей" или "большая китайская стена", стало настоящим украшением города.

Построенный в течение 11 лет, он объединяет 38 домов разной высоты, образующих лабиринт длиной почти 3 км. Архитектурный ансамбль напоминает пчелиные соты и является одним из крупнейших жилых комплексов в мире.

Его строительство началось в 1970-х годах по проекту архитектора Василия Маловицы и завершилось только в 1980-х. Это был настоящий инновационный шаг для того времени, поскольку структура этого дома значительно отличается от привычных для советской архитектуры.

Длина дома-улицы в Луцке - почти 3 километра (фото: Wikimapia.org)

Уникальность архитектуры и сложность конструкции

Самый длинный дом мира расположен на двух проспектах Луцка - Соборности и Молодежи. Общая длина комплекса составляет 2775 м, что делает его самым длинным жилым сооружением на планете, уступая лишь Великой китайской стене. Дом состоит из 156 подъездов и более 3000 квартир, в которых проживает около 10 тысяч человек.

Архитектурно здание построено в виде пчелиных сот, состоящих из пятиэтажных и девятиэтажных секций. Между домами соединяются арки, образующие огромный лабиринт.

Такая структура позволяет жильцам чувствовать себя частью большого сообщества, но при этом сохранять свою приватность, поскольку каждый дом имеет отдельный адрес.

Жизнь в "доме-лабиринте" и его культурная значимость

Жители этого огромного комплекса признаются, что найти свой путь дома после заселения было нелегко. Многие из них даже вызывали такси, чтобы добраться до нужного подъезда, ведь внутренние дворы и проходы очень похожи друг на друга.

Однако, несмотря на трудности с ориентацией, преимуществом этого комплекса являются уютные внутренние дворики, дающие возможность отдохнуть от городского шума. Местные жители шутят, что их дом напоминает "большую китайскую стену", ведь его огромные масштабы и лабиринтная структура создают ощущение прочности и непоколебимости.

Уникальность этого дома и его культурная значимость привлекает все больше внимания туристов. Архитектурный ансамбль уже планируют добавить в туристические путеводители, чтобы люди из разных уголков мира могли увидеть это архитектурное чудо.

Дом в Луцке уже стал важной частью городской культуры, привлекая внимание как архитекторов, так и простых посетителей, которые хотят насладиться не только его величием, но и атмосферой уюта и сообщества, что в нем царит.

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