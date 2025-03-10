Весна кличе! 5 найкрасивіших місць в Україні, з яких варто почати туристичний сезон

Навесні природа України оживає, даруючи неймовірні краєвиди, наповнені ніжними кольорами та ароматами квітучих дерев. Весняна мандрівка дозволить побачити країну в її найромантичнішому образі - серед квітучих парків, зелених алей та яскравих галявин.

Долина нарцисів біля Хусту

Щовесни в Закарпатті розквітає унікальна природна пам’ятка - Долина нарцисів, яку щороку відвідують тисячі туристів. Це місце вражає своєю масштабністю: тисячі квітів одночасно утворюють білосніжний килим, який розстеляється на тлі мальовничих Карпат.

Долина розташована поблизу міста Хуст, у заповідному урочищі між річками Тиса та Хустець. Унікальність цього місця пояснюється особливим мікрокліматом, який сприяє збереженню рідкісних рослин. Тут зафіксовано майже 500 видів флори, серед яких 16 видів орхідей і 15 найрідкісніших рослин України.

Вузьколистий нарцис, що росте тут, занесений до Червоної книги України, а сама долина є частиною Карпатського біосферного заповідника. Побачити таке явище можна лише в кількох місцях світу - у Альпах, Балканах, Південних і Східних Карпатах, але в Україні воно існує лише у Закарпатті.

Долина нарцисів біля Хусту (фото: Вікіпедія)

Алея сакур в Ужгороді

Щороку в квітні Ужгород перетворюється на маленький куточок Японії, адже тут розквітають сотні сакур. Ці дерева були завезені до міста ще на початку XX століття з Відня, і відтоді вони стали однією з головних туристичних атракцій весни.

Найбільше квітучих дерев можна побачити на найдовшій у Європі Алеї сакур, що простягається вздовж Православної та Київської набережних. Одночасно з сакурами розквітають магнолії, японська айва та бузок, наповнюючи місто казковими фарбами.

Ця природна симфонія триває кілька тижнів, даруючи місцевим жителям і туристам незабутні враження. Ужгород весною вражає своєю затишною атмосферою, історичним центром та численними кав’ярнями з терасами, де можна насолодитися краєвидами квітучого міста.

Сакура в Ужгороді (фото: Вікіпедія)

Весняна Одеса

Весняна Одеса чарує не лише морськими пейзажами, а й унікальною атмосферою старовинного міста. Одне з найкращих місць для прогулянок - Приморський бульвар, звідки відкривається чудовий краєвид на море та знамениті Потьомкінські сходи.

Обов’язково варто пройтися Дерибасівською вулицею, де розташований міський сад із фонтанами, скульптурами та затишними лавками. Тим, хто любить активний відпочинок, слід відвідати Трасу здоров’я - мальовничу стежку вздовж узбережжя, яка навесні особливо красива.

Особливою подією весни є святкування 1 квітня - Дня гумору, який збирає гостей з усієї країни. А для тих, хто хоче побачити місто з висоти, ідеальним варіантом стане колесо огляду в парку Шевченка.

Одеса, вид зверху (фото: Вікіпедія)

Софіївський парк в Умані

Софіївський парк - один із найвідоміших ландшафтних парків України, який навесні виглядає особливо чарівно. Він був створений у XVIII столітті графом Станіславом Потоцьким на честь своєї дружини Софії, і його історія оповита романтичними легендами.

Парк займає площу понад 170 гектарів і вражає гармонійним поєднанням природи та архітектури. Тут можна побачити водоспади, гроти, античні статуї, фонтани та романтичні альтанки.

Весною парк наповнюється ароматами квітучих магнолій, бузку та тюльпанів, які додають особливого шарму його пейзажам. Центральною частиною парку є Велика водна система, що включає кілька ставків, каналів і островів, які можна досліджувати на човні.

Софіївський парк в Умані (фото: Вікіпедія)

Парк "Олександрія" в Білій Церкві

Один із найбільших і найстаріших дендропарків України - парк "Олександрія" в Білій Церкві - навесні перетворюється на справжній ботанічний рай. Він був заснований у XVIII столітті родиною Браницьких і став зразком ландшафтного мистецтва свого часу.

Парк займає площу понад 200 гектарів і має унікальну колекцію дерев та квітів з усього світу. Тут можна побачити старовинні тюльпанові дерева, рідкісні сосни та величезні платани, вік яких сягає понад 200 років. Весняна "Олександрія" вражає своїми мальовничими ставками, арковими мостами та затишними алеями, вкритими квітучими кущами.

Родзинкою парку є романтичні руїни, що додають йому казкового вигляду. Це ідеальне місце для неспішних прогулянок, фотосесій та відпочинку серед природи.

Парк "Олександрія" в Білій Церкві (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити