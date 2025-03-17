Чи існують мости з купюр євро реально? Відповідь знайдете в цьому місті

На купюрах євро зображені мости, але вважається, що ці вигадані об'єкти. Так було насправді до певного моменту, але в 2011 році усі "мости з грошей" було побудовано насправді.

Як виникли мости на купюрах євро

У 2002 році, коли Європейський центральний банк почав розробляти дизайн нових євро банкнот, було вирішено зобразити мости як символ зв'язку між країнами ЄС. Проблема полягала в тому, що на банкнотах було лише сім номіналів (5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро), а в Євросоюзі на той момент було 12 країн.

Щоб уникнути заздрості серед держав, було вирішено зобразити абстрактні мости, що поєднують різні етапи європейської архітектури - від античності до модерну.

Порівняння купюр та мостів (фото: the-low-countries.com)

Євромости Спейкеніссе

А ви знаєте, де можна побачити мости, зображені на євро банкнотах? Це не просто абстракція, а справжні копії, що стали частиною культурного ландшафту маленького нідерландського міста Спейкеніссе.

Тут, у передмісті Роттердама, можна побачити унікальний арт-проєкт - євромости, що відтворюють мости, зображені на банкнотах євро. Ці мости не тільки є частиною інфраструктури міста, а й символізують зв'язок між європейськими країнами та їх архітектурними традиціями.

Порівняння купюр та мостів (фото: the-low-countries.com)

У 2011 році влада Спейкеніссе вирішила втілити цей проєкт у реальність, замовивши художнику Робіну Стаму створення точних копій мостів, зображених на євро банкнотах. Таким чином, у місті з'явились сім мостів, кожен з яких відповідає одному з номіналів євро, і кожен з них був побудований у точності з малюнка на банкноті. Ці мости не тільки функціональні, але й мають велике художнє та культурне значення для міста.

Порівняння купюр та мостів (фото: the-low-countries.com)

Мости Спейкеніссе це більше ніж просто елементи інфраструктури. Вони стали частиною культурного ландшафту міста і привертають увагу як туристів, так і місцевих жителів. Окрім того, цей арт-проєкт підкреслює зв'язок між європейськими країнами та їх спільною історією. Під кожним мостом встановлено таблички, які вказують на найкращий ракурс для перегляду моста, щоб він максимально нагадував зображення на банкноті.

Порівняння купюр та мостів (фото: the-low-countries.com)

Євромости Спейкеніссе отримали високу оцінку навіть у Європейському центральному банку, який надіслав міській владі лист подяки за втілення цієї ідеї в життя.

Ці мости стали не тільки цікавим туристичним об'єктом, але й символом єдності та культурного обміну між європейськими країнами. Вони підвищили туристичну привабливість Спейкеніссе, привертаючи увагу до міста як до культурного та архітектурного центру.

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