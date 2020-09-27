Эти комнатные растения принесут здоровье в ваш дом

Эти особенные комнатные растения могут стать людям настоящим помощником
Некоторые комнатные растения могут стать помощниками в поддержании здоровья в вашем доме. Эти "зеленые друзья" выделяют в воздух полезные вещества, повышая иммунитет.
Какими растениями стоит обзавестись на подоконнике, чтобы избежать болезней в сезон простуд, пишет clutch.ua.
Это растение полезно не только употреблять в виде фрукта. Обзаведитесь комнатным лимоном, ведь он содержит активные эфирные масла, убивающие бактерии. Растение влияет на здоровье человека, повышает жизненный тонус и сопротивляемость организма, улучшает сон.
Лимон комнатный (фото: rastenievod.com)
Бегония настоящий врачеватель, ведь она отлично укрепляет иммунитет. С таким другом на подоконнике сезон простуд будет перенести гораздо проще, ведь растение повышает бодрость и стимулирует к активной деятельности.
Кроме того бегония может поглощать электромагнитные импульсы. Поставьте ее рядом с компьютером, если проводите много времени в работе с техникой.
Бегония (фото: rastenievod.com)
Растение невероятно богато эфирными маслами. Способствует повышению иммунитета, делает сон крепким и спокойным, поднимает настроение и жизненный тонус.
Мята комнатная (фото: rastenievod.com)
Это растение также кладезь эфирных масел. Если поставить в комнате несколько растений, то о болезни в сезон простуд можно забыть. Лавр прекрасно повышает иммунитет и укрепляет здоровье.
Лавр комнатный (фото: rastenievod.com)
Алоэ - бесспорно главный врачеватель и помощник человека в борьбе с болезнями. Растение полезно само по себе, ведь выделяет много кислорода и очищает воздух. Также алоэ можно принимать и внутрь по рецептам народной медицины. Капли в нос из алоэ прекрасно повышают иммунитет, борются с вирусами, увлажняют слизистые, восстанавливают пораженные ткани, убивают бактерии.
Алоэ (фото: rastenievod.com)
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