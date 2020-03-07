Эти комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате

Какие растения нельзя держать рядом с детьми (иллюстративное фото: rastenievod.com)

Какие вазоны нельзя ставить в детской комнате - в материале Styler

Некоторые комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате и в местах, где дети могут свободно контактировать с ними. Связано это с вероятностью приступов аллергии, травмирования, а также с токсичными свойствами этих, казалось бы, безобидных вазонов. Какие комнатные цветы могут причинить вред вашему малышу - в материале Styler.

Растения с колючками

В первую очередь стоит убрать из зоны досягаемости ребенка кактусы и суккуленты, имеющие колючки. Особенно это касается такого вида, как опунция. Их длинные и острые колючки могут легко вонзится в кожу ребенка, который потянется к яркому цветку на кактусе.

Опунция (фото: rastenievod.com)

"Пылесборники"

Растения с пушистыми листьями могут причинить неприятности в виде аллергии из-за пыли, которая в большом количестве скапливается на листьях. При этом большинство таких вазонов мыть нельзя, поскольку они могут сгнить. К таким растениям, к примеру, относится популярная узамбарская фиалка, а также примулы и глоксинии. В детской комнате им не место.

Глоксиния (фото: rastenievod.com)

Растения с ядовитым соком

Очень опасны растения, которые выделяют ядовитую жидкость на сломе. Малыши склонны все пробовать, поэтому токсичные вазоны лучше убрать не только из детской, но и вовсе подарить их знакомым, дети которых уже выросли.

При этом ядовитых комнатных растений немало. К ним относятся кодиеумы (кротоны), молочаи, плющи и многие другие.

К примеру, сок молочаев может вызывать ожоги кожи, а сок плюща - раздражение. А ядовитое вещество диффенбахии, аглаонемы, монстеры, филодендрона, каллы вызывает отек и болезненность в области слизистой рта и горла, а при контакте с глазами - конъюнктивит и изменения роговицы.

Молочай беложилковый (фото: rastenievod.com)

Сок амариллисовых может стать причиной тошноты, рвоты и поноса. Самые известные представители: тюльпан, нарцисс, гиацинт, гиппеаструм и кливия.

Ранее мы писали, какие комнатные растения привлекают в дом богатство.