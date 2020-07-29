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Эти милые на вид растения могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно

Среда 29 июля 2020 12:50
Эти милые на вид растения могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно
Какие опасные растения есть в Украине (на фото ясенец белый, pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые растения могут привести к опасным последствиям после контакта с ними

В Украине встречается немало милых цветущих растений, но от некоторых из них стоит держаться в стороне. Врачи рассказывают, что к ним часто обращаются пациенты, которые после прогулки босиком по траве, работы на огороде или отдыха на пикнике в лесу обнаруживают на коже покраснение, сыпь, ожоги.

Такие повреждения можно получить при взаимодействии солнечных лучей и химических веществ, что выделяют растения с пыльцой или соком, пишет Expres.online.

Мирослава Гелеш, инженер I категории Ботсада ЛНУ имени Ивана Франко, говорит, что тяжелый фитодерматит можно получить после контакта с ясенцом белым - в народе он более известен, как "неопалимая купина".

Его особенностью является наличие большого количества прозрачных крапчатых железок, в которых содержатся легковоспламеняющиеся эфирные масла. В жаркую безветренную погоду воздух вокруг растения так насыщается ими, что может легко самовозгораться, создавая эффект горящего куста.

Это растение очень опасно для человека. Фитодерматит, который оно вызывает, сопровождается появлением ожоговых волдырей на коже. Ожоги усиливаются под действием солнечного света и могут не исчезать до полтора месяца. Ведь кожа становится значительно более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.

Не стоит также нюхать цветы ясенца белого. Это может привести к ожогам слизистых оболочек.

Ожоги и покраснение на коже вызывает рута душистая. Это растение известно как лекарственная, эфирно-масличная, пряная культура. В период цветения не стоит прикасаться к растению.

Специалисты говорят, что в местах контакта на коже останутся пигментные пятна. Поэтому, заготавливая руту как лекарственное растение, обязательно нужно надевать резиновые перчатки.

Эти милые на вид растения могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно

Рута душистая (фото: wikipedia.org)

Если вы все же коснулись опасного растения, Мирослава Гелеш советует сразу же закрыть этот участок кожи от солнечных лучей.

Обходить стороной нужно также такие известные ядовитые растения, как белладонна, аконит (борец), белена черная, болиголов пятнистый, дурман. Яд этих растений, если их проглотить, может привести к смерти.

Эти милые на вид растения могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно

Слева направо: белладонна, аконит (борец), белена черная, болиголов пятнистый, дурман

Ранее мы писали, какие комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате.

Также сообщалось, что самое ядовитое растение Украины убило ребенка. Что известно о цикуте.

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