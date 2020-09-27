Ці кімнатні рослини принесуть здоров'я у ваш дім

Деякі кімнатні рослини можуть стати помічниками у підтримці здоров'я у вашому домі. Ці "зелені друзі" виділяють у повітря корисні речовини, підвищуючи імунітет.

Які рослинами варто мати на підвіконні, щоб уникнути хвороб в сезон застуд, пише clutch.ua.

Лимон кімнатний

Цю рослину корисно не тільки вживати у вигляді фрукта. Обзаведіться кімнатним лимоном, адже він містить активні ефірні олії, що вбивають бактерії. Рослина впливає на здоров'я людини, підвищує життєвий тонус і опірність організму, покращує сон.

Лимон кімнатний (фото: rastenievod.com)

Бегонія

Бегонія справжній лікар, адже вона відмінно зміцнює імунітет. З таким другом на підвіконні сезон застуд буде перенести набагато простіше, адже рослина підвищує бадьорість і стимулює до активної діяльності.

Крім того, бегонія може поглинати електромагнітні імпульси. Поставте її поряд з комп'ютером, якщо проводите багато часу в роботі з технікою.

Бегонія (фото: rastenievod.com)

М'ята кімнатна

Рослина неймовірно багата ефірними оліями. Сприяє підвищенню імунітету, робить сон міцним і спокійним, піднімає настрій і життєвий тонус.

М'ята кімнатна (фото: rastenievod.com)

Лавр кімнатний

Ця рослина також джерело ефірних олій. Якщо поставити в кімнаті кілька рослин, то про хвороби в сезон застуд можна забути. Лавр чудово підвищує імунітет і зміцнює здоров'я.

Лавр кімнатний (фото: rastenievod.com)

Алое

Алое - безперечно головний лікар і помічник людини у боротьбі з хворобами. Рослина корисна сама по собі, адже виділяє багато кисню і очищає повітря. Також алое можна вживати і всередину за рецептами народної медицини. Краплі в ніс з алое чудово підвищують імунітет, борються з вірусами, зволожують слизові, відновлюють уражені тканини, вбивають бактерії.

Алое (фото: rastenievod.com)

Раніше ми писали, які милі на вигляд рослини можуть заподіяти тяжкі опіки, і в Україні їх повно.

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