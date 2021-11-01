Коммунальные услуги в ноябре: сколько придется заплатить украинцам

Украинцам с 1 ноября 2021 года придется платить за коммунальные услуги по новым тарифам. Изменения коснутся в первую очередь тарифов на газ , а вот цены на электроэнергию не поменяются.

Сколько в ноябре придется заплатить за электричество, воду, отопление и газ, рассказали в материале " Апостроф ".

Газ

Поставщики услуг газа установили с ноября новый тариф для клиентов – 7,99 гривны за один кубометр. Однако некоторые компании поставили и более высокие тарифы. К примеру, компания "Энергия страны" подает газ по цене 38,35 гривны за кубометр.

Средний тариф в Украине теперь колеблется от 7,98 до 13,5 гривны за кубометр. У большинства компаний тариф на газ не превышает 9 гривен за кубометр.

Электроэнергия

С октября украинцы начали платить за электрику по новым тарифам. Если потребитель использует до 250 кВт/ч в месяц, то тариф составит 1,44 за каждый киловатт. Для потребителей, которые используют более 250 кВт/ч в месяц, установлен тариф в 1,68 гривны за киловатт. В ноябре эти тарифы не изменились.

Отопление

В Украине перестали регулировать цены на газ для предприятий ТКЭ и для них тарифы теперь будут рыночные. А это значит, что в каждом городе и области тарифы на тепло и воду будут устанавливать местные власти.

В Киеве потребителям придется заплатить по тарифу 1654,41 гривна с НДС за одну Гкал тепла. В Полтаве и Одессе тарифы на отопление могут вырасти – от 18 до 56%. В остальных регионах тарифы на отопление колеблются от 1695,048 до 2125,80 гривны.

Вода

Расценки на горячую воду вырастут для бюджетных организаций – до 134,54 гривны за кубометр, и для религиозных организаций – до 133,02 гривны за кубометр.

Для всех остальных потребителей тариф составит 141,07 гривны за кубометр (с НДС).