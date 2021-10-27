Для украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифы
В Украине газоснабжающие компании обновили цены на "голубое топливо" для населения, и по состоянию на 27 октября сразу семь поставщиков в разных областях снизили ценники. Удешевлению годового тарифа способствовало вмешательство НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом передает профильное издание "ГазПравда".
Таким образом рейтинг выгодных предложений от компаний изменился. Сейчас он начинается с цены 7,799 гривны за кубометр.
Где и у кого самые низкие цены
- компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) указала годовой тариф за 1 "куб" 7,799 гривен
- компания Neogas - 7,80 гривен
- ГП "Эвода Трейд" КП Луцкводоканал" - 7,88 гривен
- "Черкассы Сбыт" - 7,89 гривен
- "Уманьгаз Сбыт" - тоже 7,89 гривен
- "Газпостачсервис" - 7,96 гривны (аналогичный тариф у "Нафтогаза")
- "Тернопольоблгаз Сбыт" - такая же цена 7,96 гривны
Добавим, что для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) - цена остается такая же - 7,96 гривны за кубометр, как и было в октябре.
Какой средний тариф
Остальные компании выставили годовые ценники от 7,98 до 13,5 гривны за кубометр.
В большинстве случаев стоимость не превышает 9 гривен.
Какие самые высокие тарифы на газ
Больше всего за газ просят Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания - по 13,5 гривны за кубометр.
С чем связана коррекция цен
"Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а самая большая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", - отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей газа Юлия Чеберяк.
Так, с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы "Нафтогаза", покупая газ у НАК по одинаковой цене - 7,42 гривны за кубометр. Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая 2022-го.
Вот как изменились тарифы на газ для украинцев с 27 октября:
Украинские газоснабжающие компании изменили цены на газ для потребителей (фото: gazpravda.com.ua)
Напомним, что в Украине облгазы собираются повысить плату за доставку газа в среднем в 3 раза.
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