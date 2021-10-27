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Для украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифы

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Среда 27 октября 2021 21:12
Для украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифы Коллаж РБК-Украина: цены на газ в Украине изменились
Автор: Владимир Костырин

В Украине газоснабжающие компании обновили цены на "голубое топливо" для населения, и по состоянию на 27 октября сразу семь поставщиков в разных областях снизили ценники. Удешевлению годового тарифа способствовало вмешательство НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом передает профильное издание "ГазПравда".

Таким образом рейтинг выгодных предложений от компаний изменился. Сейчас он начинается с цены 7,799 гривны за кубометр.

Где и у кого самые низкие цены

  • компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) указала годовой тариф за 1 "куб" 7,799 гривен
  • компания Neogas - 7,80 гривен
  • ГП "Эвода Трейд" КП Луцкводоканал" - 7,88 гривен
  • "Черкассы Сбыт" - 7,89 гривен
  • "Уманьгаз Сбыт" - тоже 7,89 гривен
  • "Газпостачсервис" - 7,96 гривны (аналогичный тариф у "Нафтогаза")
  • "Тернопольоблгаз Сбыт" - такая же цена 7,96 гривны

Добавим, что для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) - цена остается такая же - 7,96 гривны за кубометр, как и было в октябре.

Какой средний тариф

Остальные компании выставили годовые ценники от 7,98 до 13,5 гривны за кубометр.

В большинстве случаев стоимость не превышает 9 гривен.

Какие самые высокие тарифы на газ

Больше всего за газ просят Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания - по 13,5 гривны за кубометр.

С чем связана коррекция цен

"Наименьшая скидка на кубометре составила 48 копеек, а самая большая достигла 2 гривен. Такие изменения стали возможны благодаря старту работы рынка в рамках Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины", - отметила начальник Центра правовой поддержки потребителей газа Юлия Чеберяк.

Так, с октября практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе Балансирующей группы "Нафтогаза", покупая газ у НАК по одинаковой цене - 7,42 гривны за кубометр. Контракты в рамках Балансирующей группы будут действовать до мая 2022-го.

Вот как изменились тарифы на газ для украинцев с 27 октября:

Для украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифыДля украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифыДля украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифыДля украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифыДля украинцев снизили цены на газ: где и какие теперь тарифы

Украинские газоснабжающие компании изменили цены на газ для потребителей (фото: gazpravda.com.ua)

Напомним, что в Украине облгазы собираются повысить плату за доставку газа в среднем в 3 раза.

Также мы писали о том, что украинцев лишили льгот на оплату электрообогрева в отопительном сезоне.

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