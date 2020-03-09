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Украинцам готовят неприятный сюрприз с коммуналкой: платежек станет больше

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 09:55
Украинцам готовят неприятный сюрприз с коммуналкой: платежек станет больше
В Украине могут появиться новые платежки за коммуналку (фото: УНИАН)

Украинцы скоро смогут получать больше коммунальных платежек

В Украине могут появиться новые платежки на оплату коммунальных услуг. Коснутся такие изменения всех украинцев, которые живут в многоквартирных домах. Как будем платить за коммуналку с 1 мая - в материале Styler.

На сегодня украинцы ежемесячно оплачивают от семи до десяти услуг, а в июне может появиться еще 12 платежек, говорится в сюжете ТСН. Так, платежку за холодную воду разделят на четыре - нужно будет заплатить собственно за воду, абонплату, поверку счетчика и отдельно - его обслуживание.

То же самое может произойти с коммунальными платежками за горячую воду и отопление. Будет ли это в одной платежке, отдельными рядками или вообще разными квитанциями, пока что известно не до конца. Но считать эти услуги отдельно начнут уже с 1 мая 2020 года.

При этом для каждого дома размер коммунальных платежей будет рассчитан индивидуально.

Что будет в платежках, зависеть будет и от формы управления домом. То есть от того, кто его обслуживает. С этим тоже нужно будет определиться до 1 мая.

В Украине могут появиться новые платежки за коммуналку (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали о том, что делать, если вы оплатили коммуналку до того, как вам начислили субсидию.

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