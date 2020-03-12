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Комуналка в Україні 2020: українцям підготували неприємний "сюрприз"

STYLERЖиття    12.03.2020 - 16:34
Комуналка в Україні 2020: українцям підготували неприємний "сюрприз"
За комунальні послуги українцям доведеться платити величезні гроші

За комунальні послуги українцям можуть приходити космічні платіжки

За комунальні послуги українцям доведеться платити величезні гроші. Але це торкнеться тільки тих, у кого в квартирі відсутні лічильники, або ж їхні свідчення не передають своєчасно.

Експерти вирішили розібратися в даній ситуації, а також пояснити, чому можуть прийти величезні платіжки за комуналку і що з ними робити, передає видання "Сьогодні".

Юрист, адвокат ЮК "Тарасов і партнери" Євген Козелько роз'яснює, що в Україні житлово-комунальні послуги надаються тільки на договірній основі. Спочатку споживач повинен укласти договір з відповідним виконавцем комунальних послуг, встановити лічильник і вже оплачувати комуналку за фактом.

Якщо ж людина з якоїсь причини укладати договір не хоче, то вона зобов'язана виплатити за послуги по встановленій нормі.

"У разі обладнання всіх квартир індивідуальними лічильниками - споживачі, у яких немає лічильників, або ті, які не зняли і не передали показання квартирного лічильника виконавцю, оплачують послуги згідно з показаннями будинкових лічильників", - пояснює Козелько.

Адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери", Олег Горецький у свою чергу зазначив, якщо в багатоквартирному житловому будинку встановлено будинковий лічильник тепла, але не у всіх мешканців у квартирах встановлені лічильники тепла, то власники таких квартир (без лічильників) оплачують отримане тепло за показаннями будинкового лічильника пропорційно площі своєї квартири.

Крім відсутності лічильника, великі платіжки можуть прийти також у тому випадку, якщо не подавати показники лічильників вчасно. Проте в наступному місяці можна буде скоригувати показники з урахуванням переплаченої суми, надавши фактичні свідчення.

Якщо прийшла величезна платіжка, а причин Ви не знаходите, то слід звернутися до постачальника, який нарахував такі суми. Якщо постачальник не йде на контакт - можна звернутися до суду.

Нагадаємо, що опалення і гаряча вода в Києві подешевшають в платіжках за березень 2020 року.

Раніше ми писали, що скоро українці зможуть отримати набагато більше платіжок на оплату комунальних послуг. З чим пов'язані такі зміни, і як будемо платити - можна прочитати в матеріалі.

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