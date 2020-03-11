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Украинцам сильно снизят коммуналку: кто получит скидку

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 08:33
Украинцам сильно снизят коммуналку: кто получит скидку
Украинцев ждет скидка на коммуналку (коллаж: РБК-Украина)

Коммунальные услуги будут существенно снижены в мартовских платежках

Отопление и горячая вода в Киеве подешевеют в платежках за март 2020 года. Уже скоро жители столицы получат квитанции с почти на треть сниженными тарифами, рассказали на пресс-брифинге в Киеве.

Так, стоимость теплоснабжения должна будет снизиться на 26%, а горячая вода подешевеет на 24%. Такие перемены объяснили снижением цены на газ. Если еще в январе тысяча кубических метров газа стоила 6235 гривен, то в феврале его стоимость снизилась до 3948 грн.

В "Киевтеплоэнерго" также отметили, что это связано с уменьшением спроса на центральное теплоснабжение.

Что касается конца отопительного сезона, то пока не решено, когда отопление в квартирах отключат. Все дело в том, что ночная температура в столице по-прежнему доходит до нуля градусов. Согласно закону, отопительный сезон в Украине длится до 15 апреля. Но отключение может происходить и раньше, если среднесуточная температура будет более +8 градусов в течение трех суток.

Отметим, что скидки на отопление и горячую воду будут прописываться в квитанции отдельной графой. Такая скидка будет применима только к платежкам за февраль, последующие месяцы будут оговариваться отдельно.

Ранее мы писали, что скоро украинцы могут получить намного больше платежек на оплату коммунальных услуг. С чем связаны такие изменения, и как будем платить - можно прочесть в материале.

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