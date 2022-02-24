Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений

Так, согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения" ст. 8, п. 5, комендантский час - "запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".

Комендантский час вводится в Киеве с 22:00 до 7:00

Общественный транспорт в столице во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Комендантский час ввели на территории Киевской области.

В Днепре, Николаеве и Черкасской области комендантский час будет действовать с 22:00 до 06:00. Об этом 24 февраля сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В это время будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры для вашей безопасности!" - сообщил Александр Скичко, глава Черкасской ОГА в своем канале в Telegram.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля