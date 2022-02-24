Эти песни поднимут боевой дух в борьбе с агрессором: подборка лучших видео
Фото: Песни для поднятия духа (УНИАН)
После вторжения российских войск на территорию Украины украинцы стали поддаваться паническим настроениям. Но страх, паника - не выход в сложившейся ситуации. Сейчас нам всем нужно быть сильными и сплоченными перед лицом реального врага, который вторгся на нашу землю.
Смотрите ниже на Styler подборку патриотических песен, которые помогут нашему духу выстоять.
Гурт Кому вниз, "Гей, Січ іде"
ATSYKI Z FRANEKA /PZF, "ЖовтоСині", Гімн футбольних уболівальників
Конечно же, как без "Батько наш - Бандера"