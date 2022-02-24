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Эти песни поднимут боевой дух в борьбе с агрессором: подборка лучших видео

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 17:11
Эти песни поднимут боевой дух в борьбе с агрессором: подборка лучших видео Фото: Песни для поднятия духа (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

После вторжения российских войск на территорию Украины украинцы стали поддаваться паническим настроениям. Но страх, паника - не выход в сложившейся ситуации. Сейчас нам всем нужно быть сильными и сплоченными перед лицом реального врага, который вторгся на нашу землю.

Смотрите ниже на Styler подборку патриотических песен, которые помогут нашему духу выстоять.

Гурт Кому вниз, "Гей, Січ іде"

ATSYKI Z FRANEKA /PZF, "ЖовтоСині", Гімн футбольних уболівальників

Конечно же, как без "Батько наш - Бандера"

Ранее мы писали, что происходит в Харькове, Днепре, Одессе и других городах Украины.

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