В Черкасской области готовят внедрение комендантского часа

С сегодняшнего дня на Черкасщине внедрят комендантский час. Пребывание на улице будет запрещено с 22.00 до 6.00 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал председателя Черкасской ОГА Александра Скичко

Комендантский час означает запрет на передвижение по улицам города в определенное время суток. Цель введения комендантского часа: поддержание общественного порядка, уменьшения количества жертв, ликвидация последствий техногенной катастрофы или эпидемии.

"В это время будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры для вашей безопасности!" — сообщил Александр Скичко в своем канале в Telegram.

В случае нарушения, комендантский патруль имеет право задержать гражданина и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в этот.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

В случае преднамеренного сопротивления со стороны задержанного патруль может применить физическую силу или спецсредства.

Патрульные также могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения.

Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, чтобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.

Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).

В случае реальной угрозы жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывания, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.