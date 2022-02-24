Комендантська година в містах України: повний список обмежень

Так, згідно Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ст. 8, п. 5, комендантська година - "заборона перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень".

Комендантська година вводиться в Києві з 22:00 до 7:00

Громадський транспорт у столиці під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Комендантську годину ввели на території Київської області.

В Дніпрі, Миколаєві та Черкаській області комендантська година діятиме з 22:00 до 06:00. Про це 24 лютого повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"У цей час буде заборонено перебувати на вулиці і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!" - повідомив Олександр Скічко, голова Черкаської ОДА у своєму каналі в Telegram.

Що чекає на порушників порядку

Комендантський патруль має право затримати людину і перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці в цей час. Патруль також має право встановити причину порушення комендантської години.

У разі необхідності комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

При умисному опорі може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Які ще повноваження є у коменданта/комендантського патруля