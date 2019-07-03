Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою немовлят

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав батькам кілька важливих порад

Доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, пом'якшити ніжну дитячу шкіру, яка швидко втрачає вологу, допоможуть спеціальні засоби під назвою емоленти (емоллієнти). Вони стануть відмінними помічниками батьків, що піклуються про здорову шкіру малюка.

Найвідоміші з емолентів - це недорогі і відомі кожній людині вазелін або рослинне масло.

Комаровський розповів про засоби для зволоження шкіри дітей (фото: pixabay.com)

Педіатр дав кілька слушних порад щодо правильного застосування емолентів: ⠀

Емоленти випускаються в найрізноманітніших формах: рідке масло, лосьйон, крем, аерозоль, мазь, шампунь і гель, особливе зволожуюче мило, масляні добавки для ванни і т. д. Для кожної форми випуску - свої показання та правила застосування, тому важливо ретельно вивчати інструкцію перед купівлею і застосуванням.

Застосування будь-якого емолента потрібно починати з невеликої ділянки шкіри. І тільки переконавшись в хорошій переносимості, розширюйте зони нанесення.

Не втирайте, а м'яко розгладжуйте.

Комаровський розповів про засоби для зволоження шкіри дітей (фото: pexels.com)

За наявності реальних проблем (виражена сухість шкіри, атопічний дерматит) емоленти можуть і повинні бути використані 3-4 рази в день.

Ідеальний момент як для лікувального, так і профілактичного застосування емолентів - безпосередньо після купання, коли шкіра максимально насичена вологою.

Руки й обличчя - місця, які потребують емолентів найчастіше. Емоленти після миття/вмивання, перед і після їжі/прогулянки - це і мудро, і ефективно.

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.