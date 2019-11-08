Комаровский рассказал, когда кашель становится опасным для жизни

Евгений Комаровский рассказал о неотложных действиях при сильном кашле у ребенка
Доктор Комаровский рассказал о том, когда кашель у ребенка становится опасным. При таких проявлениях необходимо срочно обратится за медицинской помощью. Педиатр на своей Instagram-странице опубликовал инфографику, показывающую, что делать в экстренных случаях.
Опасность представляет кашель, который не прекращается. По словам педиатра, родители могут облегчить состояние ребенка, оказав помощь до приезда скорой.
Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)
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Комаровский рассказал об опасном кашле у ребенка (фото: unsplash.com)