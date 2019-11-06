Никакого насилия: Комаровский указал на ошибки при уходе за ребенком

Доктор Комаровский дал ряд советов относительно важной процедуры
Доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок реагирует плачем на процесс купания. Педиатр на своей странице в Instagram посоветовал, что нужно изменить, дабы процесс купания стал приятной частью дня, как для малыша, так и для взрослых.
По словам педиатра, ситуация, когда ребенок реагирует плачем на купание не являются редкостью.
Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является.
Комаровский назвал ошибки при купании ребенка (фото: pixabay.com)
"Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех", - пишет Комаровский.
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Если ребенку не нравится купаться в воде +32 градуса, его можно посадить в ванную с +35 и постепенно снижать температуру струйкой холодной воды до +32.
Комаровский назвал ошибки при купании ребенка (фото: vk.com mamairebenok)
Кроме того, можно попробовать совместное купание с мамой.
"Предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя…" - резюмировал педиатр.