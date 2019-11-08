Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя

Доктор Комаровський розповів про те, коли кашель у дитини стає небезпечним. При таких проявах необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Педіатр на своїй Instagram-сторінці опублікував інфографіку, яка показує, що робити в екстрених випадках.

Небезпеку представляє кашель, який не припиняється. За словами педіатра, батьки можуть полегшити стан дитини, надавши допомогу до приїзду швидкої.

Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)

Що робити при кашлі без зупинки

Зняти туго прилеглий одяг: не сповивати, розстебнути верхній гудзик, розв'язати шарф і так далі.

Не укладати дитину горизонтально: підняти в ліжку, взяти на руки, посадити.

Повітря має бути максимально свіжим: відчинені вікна, двері, вийти в двір, балкон.

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Навіть при незначному нежиті використовувати засоби для відновлення дихання (судинозвужувальні).

Збити температуру жарознижувальними, навіть коли вона невисока.

Весь час пити маленькими ковтками теплі напої.

Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)