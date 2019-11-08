Комаровський розповів, коли кашель стає небезпечним для життя

Євген Комаровський розповів про невідкладні дії при сильному кашлі у дитини
Доктор Комаровський розповів про те, коли кашель у дитини стає небезпечним. При таких проявах необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Педіатр на своїй Instagram-сторінці опублікував інфографіку, яка показує, що робити в екстрених випадках.
Небезпеку представляє кашель, який не припиняється. За словами педіатра, батьки можуть полегшити стан дитини, надавши допомогу до приїзду швидкої.
Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)
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Комаровський розповів про небезпечний кашель у дитини (фото: unsplash.com)