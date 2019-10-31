Запечатывание зубов: Комаровский высказался о новомодной процедуре

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, стоит ли ребенку запечатывать молочные зубы

Доктор Комаровский высказался по поводу новой стоматологической процедуре для детей, которую в народе называют "запечатывание" зубов. Педиатр на своем личном сайте рассказал, стоит ли ее проводить для молочных зубов.

По словам педиатра, герметизация зубов - это действительно полезная и безболезненная процедура, которая сможет защитить зубы детей от кариеса.

"Это в действительности покрытие зубов специальным раствором из кальция и фосфора, и это действительно помогает, потому что детские зубки имеют довольно тонкую эмаль, а малыши еще толком не умеют за своими зубками ухаживать", - пишет педиатр.

Комаровский рассказал о запечатывании зубов у детей (фото: cavendental.com)

Но для молочных зубов, по мнению Комаровского, она абсолютно бесполезна. Педиатр посоветовал родителям дождаться, пока прорежутся первые постоянные зубы, а уже потом решать, стоит ли применять процедуру.

Для справки: запечатывание, или герметизация зубов, - это процедура, которая проводится для первых постоянных зубов, у которых есть фиссуры (углубления). Фиссуры есть на всех зубах, кроме резцов и клыков, то есть на жевательных зубах.

Эту процедуру можно проводить при появлении первых жевательных постоянных зубов, которые стоматологи называют "шестерками". Вырастают эти зубы, когда ребенку 6-7 лет.