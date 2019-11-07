Совсем не обязательно: Комаровский разрушил очередной миф о кормлении ребенка

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям однозначный ответ относительно ухода за грудничками

Доктор Комаровский рассказал о том, нужно ли обязательно держать ребенка "столбиком" после каждого кормления. Такую рекомендацию обычно дают педиатры, мотивируя это тем, что ребенок должен выпустить воздух, которого наглотался во время кормления. Проще говоря, "пустил отрыжку". На своем личном сайте педиатр высказался на эту тему.

К Комаровскому обратилась мама, которая беспокоится, что нарушает правило, когда дочь засыпает во время кормления.

Педиатр ответил, что "держание столбиком" на самом деле нужно для того, чтобы уменьшить вероятность срыгивания еды. Как правило, срыгивания полезны, поскольку младенцы склонны к перееданию, и таким образом возвращают часть еды. Если же из-за частых срыгиваний ребенок плохо набирает вес, то эта процедура рекомендуется.

Комаровский рассказал, нужно ли ребенка держать столбиком после каждого кормления (фото: pxhere.com)

Но если с набором веса все нормально, ребенок не склонен к частому срыгиванию, то "столбиком" после каждого кормления держать вовсе не обязательно.

"Еще раз фиксирую внимание: при отсутствии срыгиваний и (или) отсутствии проблем с набором веса держать ребенка столбиком непосредственно после еды не надо", - резюмировал педиатр.