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"Нещасливий шлюб": астролог розкрила секрети Комарова й Кучеренко

Субота 08 березня 2025 17:05
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"Нещасливий шлюб": астролог розкрила секрети Комарова й Кучеренко Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Новини про розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко ошелешила прихильників цього подружжя. Але ведучий та модель не коментують цю тему, хоча й з'являються у соцмережах з новими дописами.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що можна побачити у космограмах Комарова й Кучеренко, чи були вони щасливими у шлюбі та хто міг стати ініціатором розлучення.

"Почнемо з Олександри. В її космограмі присутня "Печатка нещастя", яка трактується як аспект затьмареної свідомості та спокуси. Він наділяє людину егоїзмом, скупістю, життям, сповненим перешкодами та труднощами. Людина може замикатися в собі, втрачати здатність радіти", - розповіла Соловйова.

"Така конфігурація викликає недовіру, підозрілість, розчарування, відчай, нетовариськість. Один раз приблизно на сім років в неї можуть виникати кризові ситуації. Також це - одна з вказівок або на шлюб за розрахунком, або на нещасливий шлюб. Ще в Олександри є вказівки на дисгармонію в коханні", - додала вона.

Водночас в Кучеренко, за словами астролога, є "Печатка щастя", яка пом’якшує дію "Печатки нещастя", завдяки чому жінка здатна відчувати повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувати розширення соціальних можливостей.
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Кучеренко та Комаров (скріншот)

Крім того, це слугує вказівкою на матеріальний добробут, успіхи у професійній діяльності, для жінки є також показником чудових якостей господині, дружини та матері. Сама по собі вона людина низької конфліктності.

"Що стосується Дмитра, то в нього також низький рівень конфліктності. І у взаємовідносинах між ними також конфліктність мінімальна, некритична, взагалі без питань, які не можна вирішити. Однак в них різні світогляди, життєві принципи, плани на майбутнє, між ними немає глибокого психологічного зв’язку", - вважає експерт.

"Але вони здатні турбуватися один про одного, в них гарна сумісність на сексуальному рівні, вони повністю розкривали себе у цих стосунках за гендерним принципом: вона - як жінка, він - як чоловік. З точки зору збитків або зиску ці стосунки для обох індиферентні: вони обидва нічого не втрачали, але й не набували ніяких серйозних статків від цих відносин", - також розповіла вона.

Важливо, додала Соловйова, що Дмитро давав своїй дружині як "Печатку щастя", так і "Печатку нещастя". Тому Олександра завдяки йому відчувала повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримувала шанс для розширення соціальних можливостей.

"Водночас в неї могли виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень, їй могло здаватися, що її чоловік хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона могла відчувати неповагу чи зневагу до себе. Крім того, у неї може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища. Також вона якимось чином могла залежати від Дмитра", - вважає астролог.

"Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив відносин. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це Комаров", - резюмувала вона.

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