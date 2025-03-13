Комаров подтвердил развод с Кучеренко и намекнул на причину: "Серьезные недоразумения"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение, которым Комаров поделился на своей странице в Facebook .

Комаров и Кучеренко разводятся - заявление ведущего

"Мы с Александрой Кучеренко действительно приняли решение развестись. Вообще наш развод - исключительно внутреннее дело нашей семьи. Мы очень не хотели выносить эту тему на обсуждение общества. Но, конечно, мы видим информационное пространство. И, к сожалению, огромное количество, мягко говоря, сомнительной информации без всякой проверки в первоисточнике", - заявил Комаров.

По его словам, было много "инсайдерской информации", которая на самом деле не соответствовала действительности. Также Комаров объяснил, как именно проходит их развод.

"Например, инфополе говорит, как факт: уже развелись через суд. Реальность: мы подали совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводимся мирно и цивилизованно. А эмоциональный судебный иск остался без рассмотрения. А вообще вопрос: а правда ли, что в наше время, в масштабе вопросов Украины, частная жизнь двух людей действительно настолько важна? Вопрос риторический. Я уверен - нет. Но наши зрители запутаны этой инфоволной", - отметил Дмитрий.

Сообщение Комарова (скриншот)

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все ок с человеческими отношениями. Просто теперь - они не семейные", - добавил он.

Также Комаров отметил, что "в каждой семье есть свои споры, недоразумения, ссоры". И это, уверяет путешественник, нормально.

"Но чувствуйте, идентифицируйте момент, когда в паре начинаются первые намеки уже на серьезные недоразумения. Не упускайте время, пока ситуация не стала непоправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода - это очень плохо. И развод - это плохо. Берегите свои семьи и чувства", - резюмировал он и отметил, что больше не будет комментировать тему развода.

Брак Комарова и Кучеренко

Напомним, ведущий познакомился с Кучеренко в 2016 году. Она была участницей конкурса красоты, а он - сидел в жюри. Кстати, Дмитрий признавался, что отказывался от приглашения на мероприятие, но потом согласился. И это он считает мистическим совпадением.

Пара старательно скрывала свой роман. Они сумели держать интригу даже на "Танцах со звездами", где выступали в паре. И 2019 они поженились и только после этого поделились радостью с фанами.

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