В команді Гросу дивно відповіли на "злите" відео з "Белыми розами" Шатунова: "Це монтаж"

В команді співачки Аліни Гросу вперше прокоментували інцидент зі "злитим" відео. Днями мережею "розлетівся" ролик, на якому дівчина, дуже схожа на зірку, співає трек "Белые розы" росіянина Юрія Шатунова.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), представники співачки надали свій коментарій виданню "Фокус".
Як виявилося, представники Гросу заперечують те, що на відео була саме вона. Ба більше, увесь скандал називають "спробами дискредитації".
За словами людей з команди співачки, хтось "сфабрикував" той ролик, адже сама Аліна нібито не виконує пісень російською.
"Це монтаж. У неї дуже багато запрошень. Тому їй просто заздрять. Вона всі пісні перевела на українську мову. Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами", - йдеться в коментарі від представників Гросу.
"Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більше ймовірність, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все недоброзичливці. Відео просто сфабриковано", - додали вони.
Сама ж співачка "мовчить" у соцмережах. Після того, як відео з "Белыми розами" почало ширитися мережею, Гросу не робила нових дописів, а також нічого не публікує в Stories.
В команді Гросу спробували відхреститися від інциденту (фото: instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, днями Гросу потрапила в скандал через відео, на якому можна було почути "живе" виконання пісні росіянина Шатунова. При цьому в кадрі була білявка з голосом як у Аліни.
Через це співачку сильно захейтили. У коментарях юзери засуджували виступ. А автори дописів зі "злитим" відео писали, що Гросу співала російську пісню на вечірці, яку з нагоди свого дня народження нібито організував українець в США.
До слова, раніше ми вже розповідали, що Аліна Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США.
Окрім цього, вже стало відомо, що родина Мірошниченків відвела доньок до першого класу.