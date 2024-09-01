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Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала "Белые розы" росіянина Шатунова (відео)

Неділя 01 вересня 2024 12:22
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Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала "Белые розы" росіянина Шатунова (відео) Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно публікувала фото з США, потрапила в скандал. Зірку зняли, коли та співала російські пісні Юрія Шатунова.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з виступом Гросу вже шириться мережею, а юзери соромлять співачку за її вчинок.

Деталі скандалу

Коли саме було зроблено відео - у дописі не зазначено. Втім, стверджується, що Гросу співала пісні росіянина на вечірці, де нібито святкували день народження українця.

Хто саме влаштував цей захід - також залишається загадкою. Автори допису, ймовірно, знайшли відео в Stories гостей вечірки.

"Ми знаємо, що ви хз, хто така Аліна Гросу, але "співачка" виконала пєсню Юрія Шатунова "Белые розы" в Америці. Це була вечірка на честь дня народження українця, де лунали російські пісні", - йдеться в описі.

Сама співачка про виступ в США, а також про те, що там вона могла співати не лише українські пісні, в соцмережах не розповідала. Однак нещодавно вона дійсно публікувала кадри з Нью-Йорка, а також брала участь у благодійному концерті.

У команді співачки скандальне відео не прокоментували.

Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала &quot;Белые розы&quot; росіянина Шатунова (відео)

Гросу в Нью-Йорку (фото: instagram.com/alina_grosu)

Як реагує мережа

У коментарях під відео з'явилося чимало обурення. Користувачі пишуть:

  • "Ну так вона й одружена з м*скалем була. І намагалася там кар'єру будувати. І пісні для них співала із серії "Хочу я баса"
  • "В кінці щось намітилося типу "зйомка заборонена"?. Що аж слова забула, бідося"
  • "Хресна недопрацювала у вихованні".

Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала &quot;Белые розы&quot; росіянина Шатунова (відео)

Реакція юзерів (скріншот)

Ба більше, в іншому пабліку (чат Аліни Доротюк) користувачі почали писати, що знають, в кого була вечірка. Свій день народження нібито святкував підприємець, який нині мешкає в США.

Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала &quot;Белые розы&quot; росіянина Шатунова (відео)

Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала &quot;Белые розы&quot; росіянина Шатунова (відео)

Що пишуть користувачі (скріншоти)

До слова, раніше комік Даня Повар влаштував пранк над Анатолічем.

Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на їжу та життя.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Telegram-канал SLAY MUSIC та коментарі під дописами Аліни Доротюк.

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