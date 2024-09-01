Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку в США: співала "Белые розы" росіянина Шатунова (відео)

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно публікувала фото з США, потрапила в скандал. Зірку зняли, коли та співала російські пісні Юрія Шатунова.

Як повідомляє РБК-Україна, відео з виступом Гросу вже шириться мережею, а юзери соромлять співачку за її вчинок.

Деталі скандалу

Коли саме було зроблено відео - у дописі не зазначено. Втім, стверджується, що Гросу співала пісні росіянина на вечірці, де нібито святкували день народження українця.

Хто саме влаштував цей захід - також залишається загадкою. Автори допису, ймовірно, знайшли відео в Stories гостей вечірки.

"Ми знаємо, що ви хз, хто така Аліна Гросу, але "співачка" виконала пєсню Юрія Шатунова "Белые розы" в Америці. Це була вечірка на честь дня народження українця, де лунали російські пісні", - йдеться в описі.

Сама співачка про виступ в США, а також про те, що там вона могла співати не лише українські пісні, в соцмережах не розповідала. Однак нещодавно вона дійсно публікувала кадри з Нью-Йорка, а також брала участь у благодійному концерті.

У команді співачки скандальне відео не прокоментували.

Гросу в Нью-Йорку (фото: instagram.com/alina_grosu)

Як реагує мережа

У коментарях під відео з'явилося чимало обурення. Користувачі пишуть:

"Ну так вона й одружена з м*скалем була. І намагалася там кар'єру будувати. І пісні для них співала із серії "Хочу я баса"

"В кінці щось намітилося типу "зйомка заборонена"?. Що аж слова забула, бідося"

"Хресна недопрацювала у вихованні".

Реакція юзерів (скріншот)

Ба більше, в іншому пабліку (чат Аліни Доротюк) користувачі почали писати, що знають, в кого була вечірка. Свій день народження нібито святкував підприємець, який нині мешкає в США.

Що пишуть користувачі (скріншоти)