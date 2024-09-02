В команде Гросу странно ответили на "слитое" видео с "Белыми розами" Шатунова: "Это монтаж"

В команде певицы Алины Гросу впервые прокомментировали инцидент со "слитым" видео. На днях в сети "разлетелся" ролик, на котором девушка, похожая на звезду, поет трек "Белые розы" россиянина Юрия Шатунова.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), представители певицы предоставили свой комментарий изданию "Фокус".
Как оказалось, представители Гросу отрицают, что на видео была именно она. Более того, весь скандал называют "попытками дискредитации".
По словам людей из команды певицы, кто-то "сфабриковал" тот ролик, ведь сама Алина якобы не исполняет песни на русском языке.
"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках", - говорится в комментарии от представителей Гросу.
"Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваема, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", - добавили они.
Сама же певица "молчит" в соцсетях. После того, как видео с "Белыми розами" начало распространяться в сети, Гросу не делала новых постов, а также ничего не публикует в Stories.
В команде Гросу попытались откреститься от инцидента (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, на днях Гросу попала в скандал из-за видео, на котором можно было услышать "живое" исполнение песни россиянина Шатунова. При этом в кадре была блондинка с голосом как у Алины.
Поэтому певицу сильно захейтили. В комментариях юзеры осуждали выступление. А авторы постов со "слитым" видео писали, что Гросу пела русскую песню на вечеринке, которую по случаю своего дня рождения якобы организовал украинец в США.
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