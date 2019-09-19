Чи була кома? Вся правда і фейки про стан Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

У Анастасії Заворотнюк хороші шанси на одужання

Анастасія Заворотнюк вийшла з коми ввечері, 18 вересня, і була переведена з реанімації в звичайну палату. Таке повідомлення облетіло всі ЗМІ. Але нещодавно з'явилися раніше невідомі факти про стан зірки "Моєї прекрасної няні".

Один з російських Telegram-каналів повідомив, що актриса дійсно хвора, і хвора - серйозно. Але вона жодного дня не провела в комі, і її "передсмертний стан" - ніщо інше, як бажання "продюсера з 90-х" хайпонути на хворобі зірки.

Очевидно, мова йде про продюсера "Ласкового мая" Андрія Разіна, який неодноразово коментував перебіг хвороби Анастасії Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Увесь цей час медіа писали свої матеріали про вмираючу Заворотнюк, грунтуючись на словах одного Продюсера з 90-х, який відчув другу молодість. Ця людина вирішила, мабуть, що йому дарована господом нова Фріске, і він може піднятися на цьому", - сказано в публікації.

Крім того, повідомляється, що актриса не була паралізована, і не була в критичному стані. Вона не вмирає, і у неї дуже хороші шанси на одужання.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Людина просто вигадувала, перебільшувала і гипертрофувала все, що відбувається з Анастасією. У неї з'явилася раптом поліорганна недостатність, потім - параліч, потім - кома", - написано в пабліку.

А нещодавно потік "передсмертних" новин про Заворотнюк вичерпався. Справа в тому, що родичі актриси заборонили "продюсеру з 90-х" висловлюватися з приводу її стану. Тоді ж і з'явилася інформація, що актрисі стало набагато краще і її перевели в звичайну палату.

"Але насправді воно і не погіршувався і її нікуди не переводили. Анастасія лікувалася, лікується і тримається. У неї все повинно бути тільки добре", - пише Telegram-канал "Могутин".