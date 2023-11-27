Коля Сєрга відповів, що думає про артистів, які бояться їхати на фронт з виступами (відео)

Музикант, волонтер та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга висловився про артистів, які бояться їздити на фронт та підтримувати військових своїми виступами. В Україні і досі є зірки, які жодного разу не приїжджали до захисників.

"Це нормально"

За словами артиста, він доволі часто дізнається про те, що хтось зі співаків та співачок не хоче їхати до військових. Але, зазначає Сєрга, він їх не засуджує.

"Доволі часто... Це нормально. Людина, в якої є цей страх, це буде її тригерити і вона буде це транслювати. Нам потрібно, щоб людина, яка туди приїжджає, щоб вона була корисною, могла щось дати. А в страху ти збираєш, як чорна діра", - пояснив співак.

Але є й такі артисти, які дуже бояться їхати й при цьому намагаються перебороти свій страх. За словами Сєрги, зазвичай це стається саме зі співачками.

"Тому навіть коли приїжджаємо на позицію, в бліндажик, і ти бачиш, що цій людині страшно. Зазвичай, це дівчата, дівчинці страшно. І тоді це працює навпаки. Хлопці починають її заспокоювати, вони в сильній позиції та ми розуміємо, що це також частина також нашої роботи. Вони заспокоїли її, розслабили, чайком відігріли", - додав волонтер.

Хто не хоче їхати на фронт з виступами

Нагадаємо, раніше Сєрга вже казав, що співачка Тіна Кароль нібито відмовлялася від виступів для військових, які перебувають на фронті. При цьому артист зазначав, що зірка могла просто боятися.

Втім, після заяви музиканта у мережі з'явилися дописи від фанів Кароль. Вони заявили, що співачка підтримує військових та вже багато разів була у "гарячих точках".