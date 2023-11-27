Відома артистка родом з Києва виступила у Москві та потрапила у скандал

Відома радянська та російська гумористка Клара Новікова, яка народилася в Україні, дала сольний концерт у Москві та потрапила у скандал. Вона довгий час не виступала на публіці, але за першої ж появи на публіці багато говорила про своє київське дитинство, показала прапор України та заговорила українською мовою.

Під час підготовки використані такі джерела: Newsru, YouTube-канал "За склом".

Що сталося і чому за виступ Клари Новікової за неї накинулися в пресі та навіть захотіли її перевірити щодо фінансування ЗСУ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

На сольному концерті у Москві Клара Новікова читала монологи. Вона розповідала про своє дитинство, проведене у Києві. Періодично вона переходила на українську мову і в якийсь момент на одному з зображень за її спиною майнув український прапор.

"Я киянка. Я виросла і закінчила 145 математичну республіканську школу в Києві. Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!" - цитують російські ЗМІ виступи Новікової.

Пізніше вона заявила, що про прапор нічого не знала. Нібито там мали бути фотографії тієї вулиці, де вона провела дитинство.

"Там були фотографії моєї улюбленої вулиці у Києві. Я розповідала якісь історії з дитинства, молодості. Я жила в Києві, закінчила там школу, вступила до училища. Там поховані батьки, у паспорті у мене написано: місце народження – Київ. Там живуть мої подруги! Я ж не можу зректися свого дитинства", - пояснила Новікова.

Поява українського прапора сильно розлютила глядачів, і вони розпочали хейт проти артистки, бо впевнені – це був знак, що вона підтримує Україну. Її навіть запропонували перевірити на причетність до фінансування ЗСУ.

"Ніякого прапора України я не показувала. У мене такого немає на концерті! Хрін його знає, може, мені якийсь слайд і повісили? Я ж спиною стою до екрану! Це що, мій зал? екранів". Я на репетиції переглянула всі слайди, які мені запропонували. Прапору я там не бачила. І взагалі у мене вперше в цій залі був концерт", - виправдовувалася вона.

Мало того, вона заявила, що вже 50 років живе в Росії та подякувала цій країні за можливість реалізуватися.

Раніше вона неодноразово визнавалася в любові до Києва, але після початку повномасштабної війни Росії проти України жодного разу не висловилася проти РФ чи військових дій, жодного разу не стала на захист Києва.

В одному з інтерв'ю вона розповіла, що отримала багато повідомлень від друзів з України після 24 лютого 2022 року. Вона лише сказала, що відбувається "кошмар", але при цьому зазначила, що живе тихо, любить свою професію, дітей, онуків та друзів - "дорожу цим та своїм ім'ям".

Вона уточнила, що відмовляється брати участь у телевізійних шоу через провокаційні питання на політичну тему.

Раніше Новікова було внесено до бази даних сайту "Миротворець" - за незаконне відвідування анексованого Криму. А ще за висловлювання: "Україна та Росія - один народ, адже мова теж одна".

Для довідки

Клара Новікова народилася 12 грудня 1946 року у Києві. Все дитинство та юність провела у столиці України. Закінчила Київську студію естрадно-циркового мистецтва у Києві та Московський державний інститут театрального мистецтва.

Перші виступи артистки відбулися на сцені Кіровоградської обласної філармонії. 1976 року вступила на роботу в Москонцерт і оселилася в Москві.

Знімалася в українських фільмах, виступала на сцені українських театрів, працювала над українським озвученням мультфільмів.