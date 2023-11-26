Відомий ведучий вступив до лав ЗСУ: що відомо

Відомий український ведучий Radio ROKS Сергій Зенін приєднався до ряду захисників нашої держави та пішов у ЗСУ. Цим вчинком він дійсно здивував багатьох.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Radio ROKS у Facebook.

Відомий український ведучий вступив до лав ЗСУ

Насправді багато українських знаменитостей, артистів, ведучих, акторів, режисерів нині слугують в ЗСУ і захищають нашу країну від ворога. Але зірки не припиняють дивувати своїми сміливими вчинками.

Так, стало відомо, що ведучий Radio ROKS Сергій Зенін приєднався до лав Збройних Сил України.

"Сергій пішов "стріляти з рогатки". Каже, погодьтеся чемно та слухайте Radio ROKS. Так, завтра Зенін не йде на роботу. Він стає до лав ЗСУ. Соня Сотник його проводжає та готує ротацію в ефірі. Наступного тижня з 8 до 11 слухайте кращі фрагменти ранкового шоу. [КАМТУГЕЗА] тримає стрій!", - написано на Facebook-сторінці радіо.

Сам Сергій поки що не повідомив цієї інформації офіційно, проте за нього це вже зробили колеги. Можливо, чоловік просто не хоче раніше часу розповідати про це. А можливо, він вже прямує до фронту і немає часу на інтернет.

Проте, колега Зеніна Софія встигла зробити пост у Facebook та сказати кілька приємних слів колезі.

"Тепер офіційно. Пишаюсь другом і братом", - написала жінка.

У коментарях люди також пишуть приємні слова на адресу Сергія та закликають його берегти себе:

"Повага та шана"

"Серьога, бережи себе!!!"

"Нехай Господь оберігає"

"Бережіть себе, Сергію! Дякуємо!"

"Будь швидким!"

"Бережи себе друже!".

Отже, тепер на одного зіркового воїна у лавах ЗСУ стало більше. Такими вчинками можна лише захоплюватися й пишатися сміливістю українських чоловіків, що готові ризикнути своїм життям, заради життя мільйонів.

Сергій Зенін пішов у ЗСУ (фото: facebook.com/zenindj)