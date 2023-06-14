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Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфорту

Які кольори підходять для інтер'єру спальні (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дизайнери й психологи сходяться на думці, що інтер'єр є відображенням внутрішнього стану. Усвідомлений підхід до облаштування спальні, а також використання певних кольорів можуть щодня позитивно впливати на настрій та покращувати ваше самопочуття.

Про те, які кольори чудово підходять для інтер'єру спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

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Бежева спальня (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, які кольори у вашій спальні позбавлять вас сну.

Також читайте, які речі стали антитрендами літа 2023.

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