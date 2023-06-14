Ці кольори у вашій спальні створять відчуття затишку та комфорту

Дизайнери й психологи сходяться на думці, що інтер'єр є відображенням внутрішнього стану. Усвідомлений підхід до облаштування спальні, а також використання певних кольорів можуть щодня позитивно впливати на настрій та покращувати ваше самопочуття.
Про те, які кольори чудово підходять для інтер'єру спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
красивий
Бежева спальня (фото: Freepik)
Раніше ми писали про те, які кольори у вашій спальні позбавлять вас сну.
Також читайте, які речі стали антитрендами літа 2023.