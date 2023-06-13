Ці кольори у вашій спальні позбавлять вас сну: уникайте їх

Деякі кольори у в інтер'єрі спальні здатні створити відчуття спокою та затишку. Інші ж навпаки - можуть викликати відчуття тривоги або навіть призвести до депресії.

Про те, яких кольори категорично не має бути в інтер'єрі спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Помаранчевий

Помаранчевий привертає багато уваги та бадьорить, що може призвести до нестачі сну.

Однак, якщо ви прям обожнюєте цей колір, то не варто від нього зовсім відмовлятися, можна додати як декор килими, книги тощо замість стін. Таким чином помаранчевий не матиме негативного впливу.

Помаранчева спальня (фото: Freepik)

Фіолетовий

Фіолетовий, ще один надзвичайно яскравий колір, який асоціюється з творчістю, силою та екстравагантністю.

Однак спальня, в якій багато цього кольору, може стати причиною кошмарних снів, внаслідок чого наступного дня ви відчуваєте втому.

Коричневий

Коричневий може негативно впливати на ваші емоції. Перебуваючи в спальні де багато цього кольору, ви можете відчувати смуток, тривогу, самотність та навіть депресію.

Також коричневий негативно впливає на тривалість сну.

Коричнева спальня (фото:Freepik)

Червоний

Червоний символізує пристрасть, небезпеку, впевненість. Однак цей колір може викликати агресію та навіть гнів. Також червоний бадьорить, що негативно впливає на сон . Тому цей колір не рекомендується для спальні.

Чорний

Чорни звісно модний в оформленні інтер'єру, однак не варто з ним перестаратися. Цей колір притягує негатив, страх та тривогу.

Забагато чорного кольору в спальні потрібно уникати, щоб добре спати.

Чорна спальня (фото: Freepik)