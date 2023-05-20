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5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)

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Субота 20 травня 2023 18:45
5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото) Які речі вийшли з моди (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

До літа залишилось менше двох тижнів, а це означає, що саме час переглянути свій гардероб і викинути із нього речі, які уже не в моді.

Про те, який одяг став антитрендом літа 2023, читайте у матеріалі нижче.

Штани з лампасами

Такі штани були дуже популярними у 2020-2021 роках, але от зараз вони очолили антитрендові речі, які бажано уникати у цьому сезоні. Найкращим варіантом, чим їх можна замінити - стануть штани карго. Вони зараз на піку моди.

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)Штани з лампасами замініть на карго (скриншот)

Легінси із прозорими вставками

Такі моделі легінсів також уже вийшли з моди. На це літо варто придбати однотонні варіанти, бажано без кольорових вставок, візерунків чи масивних логотипів.

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)Легінси із прозорими вставками вже не в моді (скриншот)

Шорти-бермуди

Ще не так давно такі шорти були криком моди й кожна дівчина обов'язково мала хоча б одну пару таких. Втім ця модель залишилась у минулому. Цього літа краще носити плаття чи спідниці або ж шорти більш класичного покрою.

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)Цього літа краще відмовитись від шортів-бермудів (скриншот)

Футболки з наплічниками

Такі футболки хоч і мають цікавий дизайн, але вони доволі непрактичні. З ними дуже важко поєднати піджаки чи реглани. А оскільки ця річ увійшла в антитренди, то сміливо можете її викинути зі свого гардероба.

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)Футболки з наплічниками варто замінити на більш лаконічні варіанти (скриншот)

В'язані футболки

Ще один доволі дивний тренд відійшов у минуле. В'язані футболки зовсім непрактична річ на літо, адже вони парять у спеку. А ще доволі важко комбінувати з літнім одягом із тонкої тканини.

Тому цього сезону замініть такі футболки на трикотажні чи бавовняні моделі. Якщо хочете родзинки в образі - вибирайте із бахромою, вона на піку моди у 2023 році.

5 головних антитрендів, яких треба уникати цього літа, щоб не виглядати смішно (фото)

На це літо варто вибирати футболки із тонких тканин (скриншот)

Раніше ми показували, яке взуття стало антитрендом літа 2023.

Читайте також про те, яких речей у гардеробі варто уникати, аби не виглядати старше.

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