Эти цвета в вашей спальне создадут ощущение уюта и комфорта

Дизайнеры и психологи сходятся во мнении, что интерьер - это отражение внутреннего состояния. Осознанный подход к обустройству спальни, а также использование определенных цветов могут ежедневно оказывать положительное влияние на настроение и улучшать ваше самочувствие.
О том, какие цвета отлично подходят для интерьера спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
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Бежевая спальня (фото: Freepik)
Раньше мы писали о том, какие цвета в вашей спальне лишат вас сна.
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