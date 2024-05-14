Колонізація Марсу: аерокосмічний інженер оцінив шанси людства на підкорення Червоної планети

Провідні космічні бюро заявляють, що вже у найближче десятиліття перша людина ступить на Марс і з цього розпочнеться ера колонізації Червоної планети.

Про те, наскільки такі плани є реалістичними та чому Марс більше підходить для створення людських поселень, ніж Місяць, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів американський аерокосмічний інженер, письменник і засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін.

Чи зможе людство колонізувати Марс

"Ми обов'язково побачимо створення баз на Місяці. Але Місяцю бракує матеріалів для поселення. Дуже мало води, немає ні вуглецю, ні азоту. Марс має все це та багато іншого", - каже інженер.

При цьому він позитивно оцінює амбітні плани людства висадитись на Марс у найближче десятиліття.

"Це може статися, якщо Ілон Маск знову зосередиться на Space X. Я сподіваюся, що він це зробить", - додає Зубрін.

Зазначимо, що Роберт Зубрін є популяризатором ідеї колонізації Марсу, також він автор низки концепцій для космічних двигунів. Його розробки, а також учасників "Марсіанського товариства" уже випробовують на науково-дослідних станціях.

Випробування, які проводять учасники "Марсіанського товариства" на науково-дослідній станції Mars Desert у штаті Юта (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Навіщо колонізувати Марс

"Якщо говорити про майбутню епоху дослідження космосу та заселення, Марс порівнюють із Місяцем так, як Північну Америку порівнювали з Гренландією в епоху європейських морських досліджень та заселення. Гренландія була ближча до Європи, і європейці досягли її першими. Але це не було місце, де вони могли оселитися та створити нові гілки західної цивілізації. А Північна Америка - була", - пояснює інженер.

Він додає, що людству треба думати, як стати космічною цивілізацією і підкорити інші планети.

"Великий астероїд може знищити людство. Це ще одна причина, чому ми повинні стати космічною цивілізацією та мати можливість контролювати рух польотів астероїдів у Сонячній системі. Усі види повинні або стати космічними, або вимерти", - говорить Зубрін.

Робер Зубрін зі своєю книгою (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)