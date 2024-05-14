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Колонизация Марса: аэрокосмический инженер оценил шансы человечества на покорение Красной планеты

Вторник 14 мая 2024 14:32
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Колонизация Марса: аэрокосмический инженер оценил шансы человечества на покорение Красной планеты Роберт Зубрин рассказал о будущей колонизации Марса (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Ведущие космические бюро заявляют, что уже в ближайшие десятилетия первый человек ступит на Марс и с этого начнется эра колонизации Красной планеты.

О том, насколько такие планы реалистичны и почему Марс больше подходит для создания человеческих поселений, чем Луна, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества" Роберт Зубрин.

Сможет ли человечество колонизировать Марс

"Мы обязательно увидим создание баз на Луне. Но Луне не хватает материалов для поселения. Очень мало воды, нет ни углерода, ни азота. Марс имеет все это и многое другое", - говорит инженер.

При этом он положительно оценивает амбициозные планы человечества высадиться на Марс в ближайшее десятилетие.

"Это может произойти, если Илон Маск снова сосредоточится на Space X. Я надеюсь, что он это сделает", - добавляет Зубрин.

Отметим, что Роберт Зубрин является популяризатором идеи колонизации Марса, также он автор ряда концепций для космических двигателей. Его разработки, а также участников "Марсианского общества" уже испытывают на научно-исследовательских станциях.

Колонизация Марса: аэрокосмический инженер оценил шансы человечества на покорение Красной планетыИспытания, которые проводят участники "Марсианского общества" на научно-исследовательской станции Mars Desert в штате Юта (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Зачем колонизировать Марс

"Если говорить о будущей эпохе исследования космоса и заселения, Марс сравнивают с Луной так, как Северную Америку сравнивали с Гренландией в эпоху европейских морских исследований и заселения. Гренландия была ближе к Европе, и европейцы достигли ее первыми. Но это не было места, где они могли поселиться и создать новые ветви западной цивилизации. А Северная Америка - была", - объясняет инженер.

Он добавляет, что человечеству следует думать, как стать космической цивилизацией и покорить другие планеты.

"Великий астероид может уничтожить человечество. Это еще одна причина, почему мы должны стать космической цивилизацией и контролировать движение полетов астероидов в Солнечной системе. Все виды должны либо стать космическими, либо вымереть", - говорит Зубрин.

Колонизация Марса: аэрокосмический инженер оценил шансы человечества на покорение Красной планетыРобер Зубрин со своей книгой (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

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