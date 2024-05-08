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Команія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього року

Середа 08 травня 2024 21:17
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Команія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього року Як виглядатимуть нові скафандри SpaceX (фото: SpaceX)
Автор: Василина Копитко

Компанія SpaceX показала скафандри, у які будуть одягнені її астронавти під час першого в історії приватного виходу у відкритий космос. Місія Polaris Dawn має відбутися уже у 2024 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію New Atlas.

Як виглядають нові скафандри

Компанія SpaceX раніше використовувала скафандри внутрішньотранспортної активності (IVA). Вони захищають космонавтів у разі втрати тиску в салоні корабля. В екстрених ситуаціях козирок шолома закривається, костюм перемикається на підтримку життя космонавта, поки капсула не зможе повернутися на Землю.

Під тиском такий костюм перетворюється на повітряну кулю у формі людини, і це ускладнює рух людини. Тканина також не надто міцна, козирок шолома не може впоратися з прямими відблисками сонця, а весь костюм насправді не призначений для захисту користувача поза капсулою.

Команія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього рокуКоманія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього рокуЯк виглядають нові скафандри (фото: SpaceX)

Костюм під назвою Extra-Vehicular Activity (EVA) є значно оновленою версією тих, які США використовували для своїх місій Apollo, Skylab, Space Shuttle і International Space Station.

Він розроблений, щоб мати набагато більшу мобільність під тиском, бути менш вразливим до розривів і потертостей, підтримувати комфортну температуру для користувача та захищати від мікрометеоритів. Також він дозволяє космонавту рухатись, а не просто забезпечувати екстрений захист.

Команія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього рокуКоманія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього рокуЯк виглядають нові скафандри (фото: SpaceX)

У новому скафандрі використали нові матеріали, процеси виготовлення та обертові з’єднання для значно більшої мобільності під тиском і кращого комфорту під час спущення повітря. Ущільнювачі, застібки-блискавки та клапани розроблені для високого рівня резервування у разі несправності.

Повідомляється, що шолом надрукований на 3D-принтері. Він має новий козирок, покритий міддю та оксидом індію, олова, який може витримувати сонячні відблиски. Він також містить проекційний дисплей і камеру для надання інформації в реальному часі про тиск, температуру та відносну вологість костюма.

Додамо, що майбутня місія передбачає двогодинний вихід у відкритий космос двох членів екіпажу. Вони протестують скафандри на безпечність та практичність.

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