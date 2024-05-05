Вчені зробили гучну заяву щодо життя на Марсі: нове дослідження

Пошуки життя на Марсі тривають вже не одне десятиліття. Відомо, що колись на планеті була вода, тож і ймовірність виникнення там різноманітних організмів не така вже й мала. Втім, думка вчених різко змінилась після отримання даних нового дослідження.

Про те, яка ймовірність знайти життя на Марсі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео каналу завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка "Все про всесвіт" у You Tube .

Чи було життя на Марсі

"Нині Марс сухий та, ймовірно, без наявності життя. Але численні докази показують, що вода текла по Червоній планеті мільярди років тому. Нові дослідження показали, що ця вода могла існувати менше часу, ніж вважали науковці раніше. Тому, що яри, які спостерігали на Марсі космічні апарати, і які вважалися вирізаними потоками води, натомість могли бути створені вибуховим випаровуванням льоду з вуглекислого газу", - пояснює науковець.

Вода є важливим інгредієнтом для появи і підтримки життя. Тож нові дані можуть зменшити ймовірність знайти навіть мікроскопічне життя на Марсі.

"Це впливає на наші уявлення про воду на Марсі, а також пошуки життя на планеті. Про це заявила керівник групи наукової групи Вікдритого університету Мілтон-Кінз (Велика Британія) Лоннеке Рулофс. Результати дослідження показують, що ймовірність знайти життя на Марсі тепер менша, ніж вважали науковці раніше", - каже Крячко.

Що показало дослідження

Атмосфера Марсу складається на 95% з вуглекислого газу. Інколи температура на планеті падає нижче 120 градусів за Цельсієм. Цього достатньо, щоб заморозити вуглекислий газ. А при замерзанні він може прямо перетворюватись у лід, пропускаючи проміжну рідку фазу.

Схожий процес ми спостерігаємо, коли водяна пара перетворюється на кристали льоду, які інеєм покривають землю.

"З настанням марсіанської весни, коли температура підвищується, цей лід може із твердого стану перейти у газоподібний. Газ, що виштовхує осадові частинки, змушує речовину текти, як течуть селеві потоки на Землі. Ці потоки можуть змінити марсіанські ландшафт навіть за відсутності води", - каже астроном.

Лоннеке Рулофс біля марсіанської камери (фото:uu.nl)

Раніше вчені припускали таку теорію, але при цьому керувались тільки даними із супутників. Натомість Рулофс з колегами змоделювали це у лабораторії за допомогою марсіанської камери. А потім спостерігали за перетворенням вуглекислого газу на лід.

"Вони виявили, що сублімація льоду на вуглекислий газ може формувати ландшафти марсіанських ярів. А це означає, що рідка вода була у більш далекому минулому, що зменшує ймовірність появи на Марсі життя", - зазначив Крячко.