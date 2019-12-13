Коллекторам запретят выбивать долги у украинцев: как это будет работать

Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов". Нормативный акт поможет уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов". Закон № 2133 был поддержан за основу 309 голосами в четверг, 12 декабря. В чем суть нововведения и как он будет работать - в материале Styler.

Новый законопроект дает определение понятию "коллекторская деятельность" и будет защищать украинцев от психологического давления на должников и угроз применения насилия.

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Коллекторам будет запрещено

Прибегать к каким-либо действиям, которые можно расценивать, как угрозу правам, свободам, чести и репутации физических лиц, использовать силу, угрозы.

Оскорблять достоинство должника, его представителя, членов его семьи, применять неправомерные действия.

Применять грубый тон, вульгарную или нецензурную лексику, нарушать спокойствие граждан и общественный порядок.

Прибегать к запугиванию.

Умышленно обманывать должника о просроченной задолженности, ее размере, основаниях возникновения.

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