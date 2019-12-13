Колекторам заборонять вибивати борги в українців: як це працюватиме

Верховна Рада прийняла законопроект про "захист від колекторів". Нормативний акт допоможе вберегти українців від тиску представників колекторських фірм, які дуже часто переходять всі межі при "вибиванні боргів". Закон № 2133 був підтриманий за основу 309 голосами в четвер, 12 грудня. В чому суть нововведення і як він буде працювати - в матеріалі Styler.

Новий законопроект дає визначення поняттю "колекторська діяльність" і буде захищати українців від психологічного тиску на боржників і погроз застосування насильства.

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Колекторам буде заборонено

Вдаватися до яких-небудь дій, які можна розцінювати як загрозу правам, свободам, честі і репутації фізичних осіб, використовувати силу, погрози.

Ображати гідність боржника, його представника, членів його сім'ї, застосовувати неправомірні дії.

Застосовувати грубий тон, вульгарну або нецензурну лексику, порушувати спокій громадян і громадський порядок.

Вдаватися до залякувань.

Навмисне обманювати боржника про прострочену заборгованість, її розмір, підстави виникнення.

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