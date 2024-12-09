Колишня учасниця "Холостяка" заінтригувала поверненням на шоу: "Ще побачите мене у сезоні"

Пыдписники Ксенії періодично запитують її про те, чи може вона повернутися на "Холостяк" із ветераном війни Тереном. Тому вона вирішила відповісти на ці домисли.

"Правда в тому, що наша історія з Олександром завершена. Ми попрощалися з повагою, як це і має бути, коли двоє дорослих розуміють, що їхній шлях - це різні дороги", - наголосила вона.

Щоправда, вона не заперечує, що глядачі побачать її на телеекранах.

"Так, ви ще побачите мене в сезоні. Я з'явлюсь у фінальній серії пост-шоу, де ми розставимо всі крапки над "i". І я розповім вам дещо дуже приємне", - заінтригувала Щербач свою аудиторію.

Також вона подякувала всім, хто вболівав за неї, писав теплі слова і просто був поруч.

Дівчина залишила проект у 5-му випуску (фото: instagram.com/instaksena)

Що відомо про Ксенію Щербач

Ксенії Щербач 25 років.

Вона родом із Житомирської області, навчалася у Таврійському національному університеті імені В.В. І. Вернадського за фахом журналістика.

Дівчина працює у сфері SMM. Серед її захоплень - бокс.

У своїй візитівці вона зазначила, що з Олександром Тереном вона має багато спільного. Проте, мабуть, холостяк вирішив, що це не так.

Ксенія Щербач розповіла, що відбувається одразу після того, як дівчина вибуває з шоу. Виявляється, учасниці не їдуть додому, а ще якийсь час залишаються в іншому готелі, проте бачитися з іншими дівчатами їм не дозволено.

Також Щербач заступилася за Терена, який останнім часом отримує багато хейту через поцілунки з учасницями. Вона вважає, що так ветеран війни проявляє свої почуття.

Ксенія Щербач (фото: instagram.com/instaksena)