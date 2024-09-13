Колишня Остапчука зізналася, що досі носить його прізвище: "Дуже складно"

Виявилося, що нині ексдружина ведучого не любить, коли її називають його прізвищем. Вона хоче, аби про неї говорили виключно як про Христину Горняк, а не як про Остапчук.

Але в документах вона все ще залишається на прізвищі колишнього. Каже, що змінити його важко.

"Я не змінила тільки через формальність, тому що мені не просто потрібно паспорт змінити, в мене якісь візи є, які дуже складно отримувати, мої нотаріальні всі дозволи, накази, щоб працювати, реєстри. Це дуже-дуже тяжкий шлях", - розповіла Христина.

"Але в душі і на всіх проектах я вже титруюся як Горняк, тому що я хочу відокремитися. Щоб, наприклад, мене та мій проект асоціювали з Христиною Горняк. Тому що надалі, ну якщо я не вийду заміж знову, я буду Горняк", - зазначила вона.

Колишня Остапчука розповіла, чому досі не змінила прізвище (скріншот)

Також блогерка розповіла, чи планує вона брати нове прізвище, якщо знайде нового чоловіка та одружиться з ним. За словами Христини, точної відповіді на це питання у неї немає.

Все залежить, пояснила Горняк, від того, наскільки це буде важливо для її обранця. Плюс, якщо в неї з'являться дітки, то їй би дійсно хотілося, аби уся її родина була на одному прізвищі.

Що відомо про шлюб Остапчука та Горняк

Пара одружилася у 2020 році. Втім, вже у 2022 вони розлучилися. На тлі цього з'являлися чутки, що Остапчук нібито міг закрутити роман з новою обраницею Катериною Полтавською.

Остапчук і Горняк (instagram.com/kristygor)

До слова, нині ведучий та його нова пасія чекають на дитину. Полтавська вагітна первістком, а для самого Остапчука ця дитина буде третьою. Від першого шлюбу з Оленою Вовченко, з якою він жив до Горняк, артист має сина та доньку. І днями стало відомо, які аліменти платить Остапчук своїм дітям.