Карді Бі стала мамою втретє: реперка у пологовому показалася з батьком своїх дітей (фото)
Американська реп-виконавиця Карді Бі, яка оголосила про вагітність на початку серпня, втретє стала мамою. В соцмережах вона виклала яскраві фото з малечею та залишила до них зворушливий підпис.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки пише про це детальніше.
Карді Бі стала мамою втретє
У блозі знаменитість опублікувала відповідну публікацію. На фото вона з'явилася у пологовому, тримаючи на руках маля. На одному з кадрів вже багатодітна мама позувала з посмішкою на обличчі, ніжно пригортаючи дитинку до себе.
Карді Бі стала мамою знову (Фото: instagram.com/iamcardib)
"Найгарніше маленьке створіння", - написала Бі у пості.
На інших знімках, які співачка виклала у мережу, можна побачити, як старші діти, а також колишній обранець зірки, репер Offset знайомляться із крихіткою. Також на ще одному фото можна побачити перші її миті зустрічі з малечею.
Дитина була одягнена в одяг рожевого кольору, а тому, можна зрозуміти, що Бі стала мамою ще однієї дівчинки.
Співачка показала зворушливі кадри (Фото: instagram.com/iamcardib)
Реакція мережі
Колеги та шанувальники вітають зіркову родину з поповненням та бажають малечі щасливої долі. Ось деякі їхні коментарі:
- "Offset - батько дитини. Ви всі чекаєте, що його там не буде, але це не ваша справа"
- "ЗМІ можуть казати про Карді все, що хочуть, але вона чудова мати"
- "Карді Бі завжди виграє, незалежно від того, що ви кажете"
- "Ні в якому разі не можна виглядати так гарно після пологів! Вітаю, красуне"
- "Ласкаво просимо, крихітка"
- "Маленька крихітка, вітаємо з твоїм народженням, посилаємо багато благословінь вам та вашій прекрасній родині! Це дівчинка".
Що відомо про стосунки Карді з репером та їхнє розлучення
З Offset зірка розлучилася після 6-річного шлюбу. Також у мережі говорили про те, що вона нібито хоче домогтися повної опіки над їхніми старшими дітьми: сином Вейвом та донькою Калче Кіарою.
Окрім нащадків від шлюбу з Карді, виконавець також має синів Джордана та Коді, і доньку Калеа Марі від минулих стосунків.
Карді Бі та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)
Про розставання з артистом багатодітна мама оголосила минулого року, зробивши відповідну заяву у соцмережах. Проте це не завадило їй влітку цього року повідомити про третю вагітність. Вона це зробила невдовзі після того, як підтвердила, що справді розлучається.
"Ти нагадав мені, що я можу мати все. Ти нагадав мені, що ніколи не треба обирати між життям, коханням і моєю пристрастю. Я дуже люблю тебе і не можу дочекатися, коли ти побачиш, чого допоміг мені досягти, до чого ти мене підштовхнув", - писала Карді у публікації, яку присвятила третій вагітності.
Також співачка виклала кадри, де засвітила кругленький живіт.
Карді показувала кругленький живіт (Фото: instagram.com/iamcardib)
Стосунки Offset та Карді є доволі динамічними. Раніше вони вже заявляли про розставання. У вересні 2020 року артистка подавала заяву про розлучення, а пізніше скасувала своє рішення.
У минулому Карді заявляла про те, що у їхніх з репером відносинах є багато різного, проте "вони завжди разом проти цього світу".
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