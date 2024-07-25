Остапчук та його молода дружина чекають на дитину (відіео)

Український теле- і радіоведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною Полтавською чекають на дитину. Про це подружжя записало щемке і тепле відео, яким поділилися в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільну публікацію Остапчуків в Instagram .

Як виглядає Катерина Полтавська зараз

У відео, яке опублікувало подружжя, Володимир вдягнутий в білий спортивний костюм вільного крою, в той час, як його дружина - в білий бодісьют з шортами, які підкреслюють лінії її фігури.

Ці кадри подружжя підписало "Baby Ostapchuk is coming".

Як реагує мережа

Коментатори тішаться за пару, бажаючи майбутнім батькам здоров'я і чудових моментів в новому етапі родинного життя:

"Клас, вітаю! То диво, нехай ці всі моменти приносять задоволення"

"Таке щастя! Рада за вашу родину!"

"Дуже ніжно і чуттєво розказали, щаслива за вас, вітаю!"

"Вітаю! Легкої вагітності тобі! Тепер зрозуміло, нащо Вова так вікна натирав".

Крім цього, відзначають, що вагітність майже ніяк не змінила Катерину - попри появу характерного при вагітності животика, її фігура залишається стрункою та витонченою.

"Мурашки по шкірі! Яка ви тендітна і ніжна, вітаємо вашу родину"

"Вау, Катя така прекрасна!"

"Ну ви прекрасні! Щирі вітання!".

Що відомо про особисте життя пари

Для українського шоумена це третя дитина. Двоє дітей - донька Емілія та син Еван - були народжені в шлюбі з Оленою Войченко, з якою ведучий розійшовся у 2020 році. Дітей від другого шлюбу, з Христиною Горняк, Остапчук не має.

З журналісткою Катериною, яка молодша за Володимира на 15 років, шоумен розпочав стосунки невдовзі після швидкого розриву з другою дружиною.

Втім, як вважає блогер-пліткар Богдан Беспалов, своєю вагітністю Катерина ніби-то намагається врятувати заплутані стосунки, в яких настала криза.

А для ведучого, на думку пліткаря, третя дитина може бути способом "не потрапити під призов".