Колишня Остапчука зізналася, чи робила пластичні операції

Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк, яка нещодавно зізналася, що досі носить його прізвище , відверто відповіла на запитання підписників про те, чи збільшувала вона груди.

Так, блогерка часто спілкується зі своїми фолловерами в соцмережі та залишає віконце для питань. Один із її підписників поцікавився, чи користувалася вона послугами пластичних хірургів для того, щоб збільшити груди.

"Ні. На цьому фото та інших видно, що вони свої. Просто досить пощастило з формою. Якщо потрібно буде, після пологів зроблю", - лаконічно відповіла Горняк.

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Також вона прикріпила фото в обтягуючому боді, який вигідно підкреслив фігуру юристки.

Що відомо про Христину Горняк

Дівчина стала відомою в мережі після того, як у жовтні 2020 року вийшла заміж за телеведучого Володимира Остапчука - пара влаштувала шикарне свято, під час якого юристка змінила кілька нарядів та світилася від щастя. Це трапилося лише через півроку після розлучення Остапчука з першою дружиною та матір'ю його дітей Оленою Войченко.

В офіційному шлюбі пара прожила близько двох років.

Остапчук та Горняк (instagram.com/kristygor)

Горняк і Остапчук розлучилася 4 жовтня 2022 року, і того ж дня у відомого ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років. Пара вже встигла оформити свої стосунки офіційно, а зараз чекає на дитину.

Христина останнім часом теж натякає на зміни в особистому житті, а також що у неї є шанувальники, які дарують їй величезні букети троянд.

Христина Горняк зараз (фото: instagram.com/kristygor)