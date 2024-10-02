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Бывшая Остапчука призналась, делала ли она пластические операции

Среда 02 октября 2024 13:07
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Бывшая Остапчука призналась, делала ли она пластические операции Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно призналась, что до сих пор носит его фамилию, откровенно ответила на вопрос подписчиков о том, увеличивала ли она грудь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юристки.

Так, блогерша часто общается со своими фолловерами в соцсети и оставляет окошко для вопросов. Один из ее подписчиков поинтересовался, пользовалась ли она услугами пластических хирургов для того, чтобы увеличить грудь.

"Нет. На этом фото и других видно, что она своя. Просто достаточно повезло с формой. Если нужно будет, после родов сделаю", - лаконично ответила Горняк.

Бывшая Остапчука призналась, делала ли она пластические операции

Скриншот

Также она прикрепила фото в обтягивающем боди, который выгодно подчеркнул фигуру юристки.

Что известно о Кристине Горняк

Девушка стала известно в сети после того, как в октябре 2020 года вышла замуж за телеведущего Владимира Остапчука - пара устроила шикарный праздник, во время которого юрист сменила несколько нарядов и светилась от счастья. Это случилось всего через полгода после развода Остапчука с первой женой и матерью его детей Еленой Войченко.

В официальном браке пара прожила около двух лет.

Бывшая Остапчука призналась, делала ли она пластические операции

Остапчук и Горняк (instagram.com/kristygor)

Горняк и Остапчук развелась 4 октября 2022 года, и в тот же день у известного ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет. Пара уже успела оформить свои отношения официально, а сейчас ждет ребенка.

Кристина в последнее время тоже намекает на изменения в личной жизни, а также что у нее есть поклонники, которые дарят ей огромные букеты роз.

Бывшая Остапчука призналась, делала ли она пластические операции

Кристина Горняк сейчас (фото: instagram.com/kristygor)

Ранее беременная жена 40-летнего Остапчука назвала проблему мужа.

Также читайте о том, что экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему.

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