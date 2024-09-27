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Вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка

П'ятниця 27 вересня 2024 12:53
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Вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка Дружина Остапчука Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвумен та блогерка Катерина Полтавська, яка нещодавно чесно висловилася про весілля з ним, опублікувала в мережі пост із привітанням коханого - сьогодні, 27 вересня, йому виповнюється 40 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію 24-річної дівчини в Instagram.

Полтавська, яка часто вступає зі своїми фолловерами у дискусії та не боїться прямих питань та хейту, звернулася до чоловіка з досить незвичайним "спічем".

"Ти - особливий. Ти - єдиний, кого я так сильно люблю, і хто може вивести мене з себе за хвилину", - почала своє привітання блогерка.

Далі вона продовжила своє незвичне привітання слова про те, що шоумен часто знецінює свої досягнення, а також, що йому не потрібно сумніватися в собі.

Вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Ти часто знецінюєш свої досягнення. І я вже зневірилася, що зможу переконати тебе в тому, що ти крутий, але сьогодні хочу вкотре тобі про це нагадати", - зазначила Полтавська.

Також дружина Остапчука зазначила, що його життя - це низка несподіваних поворотів, і "ні про що не варто шкодувати".

"Твоє життя яскраве, бентежне, складне, цікаве і з купою несподіваних поворотів, але кожне твоє рішення і кожен твій вчинок - твоя особлива історія, а "История не терпит сослагательного наклонения", як ти любиш говорити. Тому ні про що не шкодуй і будь вдячний тому, що маєш", - написала бізнес-вумен.

Своє привітання вона закінчила словами про те, що пишається чоловіком, а також зізналася йому у коханні. Свою публікацію вона доповнила фото та відео з коханим за 2 роки спільного життя.

Вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловікаВагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка

Скриншоти

У свою чергу, Остапчук уже встиг прокоментувати публікацію: "Це найкраще привітання в моєму житті. Дякую, що ти є в мене. Люблю безмежно".

Нагадаємо, за плечима Остапчука вже 2 шлюби. У шлюбі з Оленою Войченко він прожив 13 років. У ньому народилося двоє дітей: донька Емілія та син Еван, які зараз живуть у Канаді.

Всього через півроку після розлучення з першою дружиною він одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.

Зараз пара в очікуванні спільної дитини - наприкінці року Полтавська має народити хлопчика.

Вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше ми писали, що дружина Остапчука "шле прокляття" підписникам.

Також вагітна дружина Остапчука зізналася, які у неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу.

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